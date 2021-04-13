Chelsea Porto | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Chelsea ile Porto kozlarını paylaşıyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea avantajını kullanmak isterken Porto ise sürpriz yapmanın peşinde. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





CHELSEA PORTO MAÇINDA İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Pulisic

Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Zaidu, Uribe, Corona, Mbemba, Grujic, Otavio, Oliveira, Marega

CHELSEA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Chelsea - Porto Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.