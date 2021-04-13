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Chelsea Porto | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final rövanş karşılaşmasında Chelsea ile Porto kozlarını paylaşıyor. 'den canlı yayınlanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 22:09
Chelsea Porto | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

çeyrek final mücadelesinde Chelsea ile Porto kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan mücadelede Fransız hakem düdük çalıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea avantajını kullanmak isterken Porto ise sürpriz yapmanın peşinde. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

CHELSEA PORTO MAÇINDA İLK 11'LER
Chelsea: , Azpilicueta, , , , , , , , , Pulisic

Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Zaidu, Uribe, Corona, Mbemba, , Otavio, Oliveira, Marega

CHELSEA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Chelsea - Porto Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'da başladı ve 'de canlı yayınlanıyor.

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