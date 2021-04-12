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'nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı

'nde çeyrek final rövanş maçları 13 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. , 3-2 kazandığı maçın rövanşında 'i ağırlayacak. de ilk maçta 2-0 yendiği 'yu evinde konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:44
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı

'nde çeyrek final rövanş maçları 13 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 13 Nisan Salı ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

13 Nisan Salı:

Paris Saint-Germain (Fransa) - () (3-2)

(İngiltere) - () (2-0)

14 Nisan Çarşamba:

(İngiltere) - (İspanya) (1-3)

(Almanya) - (İngiltere) (1-2)



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