UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 13 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 13 Nisan Salı ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:
13 Nisan Salı:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)
Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)
14 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)