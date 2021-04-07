Bayern Münih Paris Saint Germain maçı CANLI

Bayern Münih ile Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Mücadele, Allianz Arena'da oynanıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de başlayan karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting
PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe,