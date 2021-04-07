Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Paris Saint Germain maçı CANLI

maçı CANLI

turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'i konuk ediyor. Bu dev mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 21:55
Bayern Münih Paris Saint Germain maçı CANLI

ile , mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Mücadele, Allianz Arena'da oynanıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de başlayan karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting

PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe,

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