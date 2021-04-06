Manchester City Borussia Dortmund maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
6 Nisan Salı günü saat 22:00'de başlayan müsabaka beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Cancelo, Rodri, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Foden, Silva
Borussia Dortmund: Hitz, Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Gurreiro, Bellingham, Emre Can, Dahoud, Knauff, Reus, Haaland