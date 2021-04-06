Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Borussia Dortmund maçı CANLI

maçı CANLI

UEFA 2020-2021 sezonu çeyrek final maçında ve karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Manchester City - Borussia Dortmund mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 21:59
Manchester City Borussia Dortmund maçı CANLI

UEFA çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

6 Nisan Salı günü saat 22:00'de başlayan müsabaka beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Cancelo, Rodri, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Foden, Silva

Borussia Dortmund: Hitz, Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Gurreiro, Bellingham, Emre Can, Dahoud, Knauff, Reus, Haaland


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