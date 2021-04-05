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'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları 6 Nisan Salı günü oynanacak 2 maçla başlayacak. Gecenin maçlarında - ve - karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:10
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları 6 Nisan Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle:

YARIN:

(İspanya) - (İngiltere)

(İngiltere) - (Almanya)

7 NİSAN ÇARŞAMBA:

(Almanya) - Paris Saint-Germain ()

() - (İngiltere)

Öte yandan Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
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