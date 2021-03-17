Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nin o paylaşımına büyük tepki! Modric ve Kroos...

Son dakika spor haberi: 'nin o paylaşımına büyük tepki! Modric ve Kroos...

Son dakika spor haberi... UEFA 'nde heyecan son 16 turu rövanş mücadeleleri ile sürüyor. İlk tur karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup eden rövanş karşılaşmasında da Atalanta'yı 3-1 yenerken, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Şampiyonlar Ligi resmi hesabı karşılaşmadaki performansıyla dikkat çeken için ibir anket başlatırken, bu paylaşım birçok çevreden de tepki aldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:48
Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nin o paylaşımına büyük tepki! Modric ve Kroos...

Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından olan UEFA 'nde heyecan son 16 turu rövanş mücadeleleri ile sürdü.

Son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanyol ekibinin ev sahipliğinde karşılaşan ile Atalanta mücadelesin gülen taraf 3-1'lik skorla Real Madrid olurken iki karşılaşmayı da kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelede performansıyla takdir toplayan maçın adamı seçilirken, resmi hesabının karşılaşma sonrası başlattığı anket de tartışmalara neden oldu.

Futbolseverlere ' veya Modric?' sorusunun sorulduğu ankete Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos'tan tepki geldi. Kroos kendi hesabından anketi yanıtlayarak 'VE olacak' yazarken, bu yanıt binlerce futbolsever tarafından beğeni aldı.

PAYLAŞIM DEĞİŞTİ!
Kross'un bu paylaşımına futbolseverlerin yanı sıra konunun bir diğer öznesi olan Luka Modric'ten de destek geldi. Modric'de yaptığı paylaşımda 'Birlikte daha iyiyiz' vurgusunu yaparken, gelen tepkiler sonrası Şampiyonlar Ligi hesabı paylaşımını değiştirdi. Yeni paylaşımda Modric ve Toni Kroos'un birlikte yan yana çekilen fotoğrafını yayınlayarak "Luka Modric ve Toni Kroos… Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi orta saha ikilisi olabilir mi?" diye sordu.

MANU VE BARÇA TARAFTARLARI DA TEPKİLİ!
Yeni paylaşım da bu kez Real Madrid'in ezeli rakibi olan taraftarlarınca beğenilmezken başka bir tartışmanın da kapısı açılmış oldu. Barcelona taraftarı ankete 'Tarihin en iyi ikilisi ve Iniesta' diyerek tepki verirken, taraftarları ise ' ve ' ikilisini tarihin en iyi ikilisi olarak gösterdi.

SON DAKİKA