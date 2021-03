Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nin o paylaşımına büyük tepki! Modric ve Kroos...

Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş mücadeleleri ile sürdü.

Son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanyol ekibinin ev sahipliğinde karşılaşan Real Madrid ile Atalanta mücadelesin gülen taraf 3-1'lik skorla Real Madrid olurken iki karşılaşmayı da kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelede performansıyla takdir toplayan Luka Modric maçın adamı seçilirken, Şampiyonla Ligi resmi hesabının karşılaşma sonrası başlattığı anket de tartışmalara neden oldu.

Futbolseverlere 'Toni Kroos veya Modric?' sorusunun sorulduğu ankete Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos'tan tepki geldi. Kroos kendi hesabından anketi yanıtlayarak 'VE olacak' yazarken, bu yanıt binlerce futbolsever tarafından beğeni aldı.

PAYLAŞIM DEĞİŞTİ!

Kross'un bu paylaşımına futbolseverlerin yanı sıra konunun bir diğer öznesi olan Luka Modric'ten de destek geldi. Modric'de yaptığı paylaşımda 'Birlikte daha iyiyiz' vurgusunu yaparken, gelen tepkiler sonrası Şampiyonlar Ligi hesabı paylaşımını değiştirdi. Yeni paylaşımda Modric ve Toni Kroos'un birlikte yan yana çekilen fotoğrafını yayınlayarak "Luka Modric ve Toni Kroos… Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi orta saha ikilisi olabilir mi?" diye sordu.

⚪️ Luka Modrić & Toni Kroos...



🤔 Best midfield duo you've seen in Champions League history?#UCL pic.twitter.com/cNPoI1rTeT