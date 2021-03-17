Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

Son dakika spor haberi: 'nde geceye rekorlar damga vurdu! ...

Son dakika spor haberleri... UEFA son 16 turu rövanş maçında devi , ekibi 'yı 3-1, ekibi ise rakibi 'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Geceye gelen rekorlar damga vurdu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:48
Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

ekibi , 1-0 kazandığı maçın rövanşında İtalya temsilcisi 'yı ağırladı.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan maçın 34. dakikasında Karim Benzema, 'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla kapatan Madrid ekibi, Sergio Ramos'un 60. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

'nın 83. dakikada Luis Muriel ile bulduğu gole bir dakika sonra Marco Asensio ile cevap veren , mücadeleyi 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

Fransız forvet Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Raul Gonzalez'in ardından Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

Gecenin diğer maçında ekibi , Almanya'nın takımını konuk etti.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan , 12. dakikada Kevin De Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

ekibi bu golle, bu sezon tüm kulvarlarda 100. golünü atmış oldu.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

Ataklarını sürdüren Manchester ekibi, 18. dakikada sezonun formda ismi ile ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen , ilk maçta olduğu gibi 2-0 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde geceye rekorlar damga vurdu! İlkay Gündoğan...

attığı golle, 2020-21'de Avrupa'nın majör liglerinde en çok gol kaydeden futbolcu oldu.

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