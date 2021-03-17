Chelsea - Atletico Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son 16 turu rövanş mücadelelerinde İngiliz devi Chelsea, bu sezon İspanya La Liga'da şampiyonluğun en güçlü adayı olan Atletico Madrid'i Stamford Bridge'de ağırlıyor.

Çeyrek finale çıkan takımı belirleyecek olan maçta Maviler, rakibine karşı bir adım önde. Chelsea, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, James, Kante, Kovacic, Alonso, Ziyech, Havertz, Werner.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke, Saul, Llorente, Carrasco, Felix, Suarez.