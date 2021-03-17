Bayern Münih Lazio | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaşıyor. Allianz Arena'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
BAYERN MÜNİH LAZIO MAÇINDA İLK 11'LER
Bayern Münih: Nubel, Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski
Lazio: Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Alberto, Fares, Correa, Vedat Muriqi
İtalya'da oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Bayern, hata yapmayarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Lazio ise Alman devi karşısında sürpriz peşinde.