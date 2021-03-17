Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Lazio | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

| CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda sahasında 'yu konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:57
Bayern Münih Lazio | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

son 16 turunda ile kozlarını paylaşıyor. 'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



BAYERN MÜNİH LAZIO MAÇINDA İLK 11'LER
Bayern Münih: , , , , , , , , Müller, Sane, Lewandowski

Lazio: Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Alberto, Fares, Correa, Vedat Muriqi

'da oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Bayern, hata yapmayarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Lazio ise Alman devi karşısında sürpriz peşinde.

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