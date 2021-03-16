Real Madrid - Atalanta maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya geliyor.

Bilindiği gibi ilk maçı Real Madrid deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Atalanta'nın turu geçebilmesi için 1-0 haricindeki bir skorla normal süreyi galibiyetle tamamlaması yetecek. Normal süre 1-0 Atalanta galibiyetiyle tamamlanırsa uzatmalara gidilecek.

REAL MADRİD ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Atalanta maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Ramos, Mendy, Kroos, Isco, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Palomino, Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Real Madrid'de Carvajal, Casemiro, Mariano Diaz ve Hazard sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Odriozola'nın durumu ise şüpheli.

Atalanta'da Freuler ile Hateboer sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

Öte yandan Real Madrid'de Mendy, Atalanta'da ise Djimsiti ile Romero kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.