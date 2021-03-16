Real Madrid - Atalanta | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek finale çıkan takımların belli olacağı son 16 turu rövanş karşılaşmalarında Real Madrid sahasında Atalanta'yı ağırlıyor. İtalya'da oynanan ilk karşılaşmada İspanyol devi sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Kroos, Valverde, Modric, Mendy, Vinicius, Benzema
Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle, De Roon, Pessina, Gosens, Pasalic, Malinovskyi, Muriel
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Real Madrid'de Carvajal, Casemiro, Mariano Diaz ve Hazard sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
Atalanta'da Freuler ile Hateboer sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
Öte yandan Real Madrid'de Mendy, Atalanta'da ise Djimsiti ile Romero kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.