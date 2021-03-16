Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Atalanta | CANLI

- Atalanta | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek finale çıkan takımların belli olacağı son 16 turu rövanş karşılaşmalarında sahasında Atalanta'yı ağırlıyor. 'da oynanan ilk karşılaşmada İspanyol devi sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 22:54 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 23:06
Real Madrid - Atalanta | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek finale çıkan takımların belli olacağı son 16 turu rövanş karşılaşmalarında sahasında Atalanta'yı ağırlıyor. 'da oynanan ilk karşılaşmada İspanyol devi sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;

İLK 11'LER

Real Madrid: , , , , , , , Modric, , , Benzema

Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle, , , , Pasalic, Malinovskyi, Muriel

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Real Madrid'de Carvajal, Casemiro, Mariano Diaz ve Hazard sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

Atalanta'da Freuler ile Hateboer sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

Öte yandan Real Madrid'de Mendy, Atalanta'da ise Djimsiti ile Romero kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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