Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İngiliz devi , 2-0 kazandığı maçın rövanşında Alman temsilcisi Borussia 'ı konuk edecek. Rövanşa büyük bir avantajla çıkacak olan 'nın ekibi, rakibi karşısında sürprize izin vermeden çeyrek final biletini kapmak istiyor. yönetimindeki Gladbach ise dev rakibini eleyip sükse yapmayı hedefliyor. Peki, Manchester City - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 16:02
Manchester City - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanç maçında ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı ve 'un golleriyle 2-0 kazanan İngiliz devi Manchester City, büyük avantajla sahaya çıkacak. Guardiola'nın ekibi avantajını koruyarak çeyrek finale kalma hesapları yapıyor. yönetiminde eski günlerine geri dönme sinyali veren Gladbach ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Zorlu karşılaşma, corona virüsü kuralları çerçevesinde 'nin uyguladığı seyahat kısıtlaması nedeniyle 'ın başkenti 'de bulunan Puskas Arena'da oynanacak. Manchester City - Mönchengladbach maçını Rus hakem yönetecek.

M. CITY - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, , , , , Sterling, Jesus

B. Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Zakaria, Neuhaus, Stindl, Hofmann, Thuram, Plea

MANCHESTER CITY - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Borussia Mönchengladbach'ı karşı karşıya getirecek zorlu mücadele, 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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