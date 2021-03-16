Manchester City - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanç maçında Manchester City ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. İlk maçı Bernardo Silva ve Gabriel Jesus'un golleriyle 2-0 kazanan İngiliz devi Manchester City, büyük avantajla sahaya çıkacak. Guardiola'nın ekibi avantajını koruyarak çeyrek finale kalma hesapları yapıyor. Marco Rose yönetiminde eski günlerine geri dönme sinyali veren Gladbach ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Zorlu karşılaşma, corona virüsü kuralları çerçevesinde İngiltere'nin uyguladığı seyahat kısıtlaması nedeniyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanacak. Manchester City - Mönchengladbach maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

M. CITY - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, De Bruyne, İlkay, Mahrez, Sterling, Jesus

B. Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Zakaria, Neuhaus, Stindl, Hofmann, Thuram, Plea

MANCHESTER CITY - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Borussia Mönchengladbach'ı karşı karşıya getirecek zorlu mücadele, 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.