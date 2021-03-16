Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Borussia Mönchengladbach maçı CANLI

Borussia Mönchengladbach maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İngiliz devi , 2-0 kazandığı maçın rövanşında Alman temsilcisi Borussia Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Manchester City - Borussia Mönchengladbach maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 22:58 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 23:07
Manchester City Borussia Mönchengladbach maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanç maçında ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Bernardo Silva ve 'un golleriyle 2-0 kazanan İngiliz devi Manchester City, büyük avantajla sahaya çıktı. Guardiola'nın ekibi avantajını koruyarak çeyrek finale kalma hesapları yapıyor. yönetiminde eski günlerine geri dönme sinyali veren Gladbach ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.


Zorlu karşılaşma, corona virüsü kuralları çerçevesinde İngiltere'nin uyguladığı seyahat kısıtlaması nedeniyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanıyor. Manchester City - Mönchengladbach maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetiyor.

M. CITY - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo, Rodri, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Mahrez, Foden.

B. Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Embolo, Thuram

SON DAKİKA