Manchester City Borussia Mönchengladbach maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanç maçında Manchester City ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Bernardo Silva ve Gabriel Jesus'un golleriyle 2-0 kazanan İngiliz devi Manchester City, büyük avantajla sahaya çıktı. Guardiola'nın ekibi avantajını koruyarak çeyrek finale kalma hesapları yapıyor. Marco Rose yönetiminde eski günlerine geri dönme sinyali veren Gladbach ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.





Zorlu karşılaşma, corona virüsü kuralları çerçevesinde İngiltere'nin uyguladığı seyahat kısıtlaması nedeniyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanıyor. Manchester City - Mönchengladbach maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetiyor.

M. CITY - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo, Rodri, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Mahrez, Foden.

B. Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Embolo, Thuram