Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu 16 yıl sonra Ronaldo ve Messi'siz!

Son dakika spor haberleri: 'nde çeyrek final turu 16 yıl sonra ve 'siz!

UEFA son 16 turu müsabakalarının sonucunda ve 'nın elenmesi ile yıldız futbolcular ve , 16 yıl sonra birlikte kupanın dışında kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 13:51
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu 16 yıl sonra Ronaldo ve Messi'siz!

UEFA son 16 turu müsabakalarının sonucunda ve 'nın elenmesi ile yıldız futbolcular ve , 16 yıl sonra birlikte kupanın dışında kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ve , 2005 yılından sonra ilk kez birlikte kupadan elenmiş oldu.

2004-2005 sezonunda Ronaldo'nun formasını giydiği son 16 turunda karşısında kupaya veda ederken, 18 yaşındaki genç yetenek Messi'nin oynadığı Barcelona da 'ye elendi.

Son 16 yılda farklı takımlarda Ronaldo 5, Messi 4 kez kupayı kazanmanın sevincini yaşadı.



SON DAKİKA