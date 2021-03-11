Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri: PSG'li Kylian Mbappe tarihe geçti! Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'yi solladı

Son dakika spor haberleri: 'li tarihe geçti! 'nın yıldızı 'yi solladı

'nde , 4-1'in rövanşında ağırladığı ile 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. ekibinin golünü atan ise maçta iki rekor birden kırdı. 22 yaşındaki genç yıldız, 'nde 25 gole ulaşan en genç oyuncu rekorunu 'nin elinden alırken, bir sezonda 'ya 4 gol atan tarihteki ilk futbolcu olmayı da başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 08:48
Son dakika spor haberleri: PSG'li Kylian Mbappe tarihe geçti! Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'yi solladı

Son 16 Turu'nda , deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında 'yı konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken, PSG adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Maçın 30. dakikasında attığı penaltı golüyle PSG'yi öne geçiren , adını tarihe yazdırdı.

yıldız, UEFA tarihinde 25 gole ulaşan en genç futbolcu (22 yaş, 80 gün) oldu. Mbappe, bu unvanı 'nin (22 yaş, 286 gün) elinden aldı.

Kylian Mbappe ayrıca bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya 4 gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti.

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