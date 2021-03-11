Son dakika spor haberleri: PSG'li Kylian Mbappe tarihe geçti! Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'yi solladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda PSG, deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Barcelona'yı konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken, PSG adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Maçın 30. dakikasında attığı penaltı golüyle PSG'yi öne geçiren Kylian Mbappe, adını tarihe yazdırdı.

Fransız yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç futbolcu (22 yaş, 80 gün) oldu. Mbappe, bu unvanı Lionel Messi'nin (22 yaş, 286 gün) elinden aldı.

Kylian Mbappe ayrıca bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya 4 gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti.