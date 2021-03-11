Son dakika spor haberi: Pepe performansıyla Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Juventus'u saf dışı bırakan Porto'da, tecrübeli defans oyuncusu Pepe'nin performansı konuşuluyor. Takımının çeyrek finale çıkmasında büyük pay sahibi olan yıldız isim, 38 yaşında olmasına rağmen hala Avrupa'nın en iyileri arasında gösteriliyor.

BT Sport'ta yorumculuk yapan İngilizlerin iki eski yıldızı Rio Ferdinand ve Joe Cole de Pepe'ye övgüler yağdırdı. Cole, Portekizli oyuncuyu Avrupa'nın en iyi 5 stoperinden biri olarak gösterdi.

Öte yandan Rio Ferdinand da yaptığı açıklamada, "Eğer bir takımı çalıştırsaydım, Pepe'nin Juventus'a karşı oynadığı maçtan kesitler alıp genç oyuncularıma ders niteliğinde gösterirdim. Oyuncular, onun nasıl pozisyon aldığına, iletişimine ve dikkatine bakabilirler" ifadelerini kullandı.



