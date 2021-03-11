Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: Pepe performansıyla Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Son dakika spor haberi: performansıyla 'ne damga vurdu!

Son dakika spor haberi: forması giyen 38 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu , 'nde karşısında gösterdiği performansla büyük alkış aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 13:35
Son dakika spor haberi: Pepe performansıyla Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

son 16 turunda ekibi 'u saf dışı bırakan 'da, tecrübeli defans oyuncusu 'nin performansı konuşuluyor. Takımının çeyrek finale çıkmasında büyük pay sahibi olan yıldız isim, 38 yaşında olmasına rağmen hala 'nın en iyileri arasında gösteriliyor.

'ta yorumculuk yapan İngilizlerin iki eski yıldızı ve de Pepe'ye övgüler yağdırdı. , Portekizli oyuncuyu Avrupa'nın en iyi 5 stoperinden biri olarak gösterdi.

Öte yandan Rio Ferdinand da yaptığı açıklamada, "Eğer bir takımı çalıştırsaydım, Pepe'nin Juventus'a karşı oynadığı maçtan kesitler alıp genç oyuncularıma ders niteliğinde gösterirdim. Oyuncular, onun nasıl pozisyon aldığına, iletişimine ve dikkatine bakabilirler" ifadelerini kullandı.


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