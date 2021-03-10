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'ndeki - maçı 'da!

'nde 'nin ile 'nın takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, 'ın başkenti 'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:47
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçı Macaristan'da!

'nde 'nin ile 'nın takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, 'ın başkenti 'de oynanacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Manchester City'nin Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle ev sahipliği yapacak.

Mücadele, planlandığı gibi 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Manchester City, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yine Puskas Arena'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.



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