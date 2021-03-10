Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Juventus, sahasında Porto'yu 3-2 yendi. İlk maçı 2-1 kazanan Porto deplasman golü kuralıyla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Juventus, sahasında Porto'yu 3-2 yendi. İlk maçı 2-1 kazanan Porto deplasman golü kuralıyla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kalırken Taremi'ye müdahalesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunda Porto 1-0 öne geçti.
Porto bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Juventus ise Devler Ligi macerasını tamamladı. Juventus geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'ne son 16'da Lyon'a elenerek veda etmişti.
MERİH'İN HAREKETİ SONRASI PENALTI KARARI
Karşılaşmanın ilk yarısında Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Sergio Oliviera'nın penaltısı ile Porto öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Dortmund, sahasında Sevilla'yla 2-2 berabere kalarak toplamda 5-4'lük sonuçla çeyrek finale yükseldi.
Borussia Dortmund - Sevilla maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın kararları ise geceye damga vurdu.
Cüneyt Çakır'ın penaltıyı tekrarlatması üzerinde Haaland, penaltıyı gole çevirince Sevilla kalecisi Bono'nun üzerine giderek sevincini yaşadı.
Bu harekete sinirlenen Sevillalı oyuncular, Haaland'ın üzerine yürüdü.
Cüneyt Çakır yaşanan pozisyon sonrası Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ve Sevilla'dan Joan Jordan'a sarı kart gösterdi.
HAALAND REKOR KIRDI
Norveçli yıldız Haaland kırdığı rekorlar ve attığı gollerle geceye damga vurdu.
HAALAND, BUNLARIN HEPSİNİ BİR GECEDE BAŞARDI
- Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole ulaşan en genç futbolcu.
- Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk iki sezonunda 10+ gol atan ilk futbolcu.
- Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 4 maçta da 2'şer gol atan ilk oyuncu.