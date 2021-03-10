Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

'nde , evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında 'a 3-2 mağlup olsa da 'deplasman golü kuralıyla' adını çeyrek finale yazdırdı. Gecenin bir diğer maçında ise , deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında ile 2-2 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Maç sonrası elenen takımda milli futbolcumuz ve büyük üzüntü yaşadı. 'a attığı gollerle turu getiren ise birçok rekora imza attı. İşte tarihi gecede yaşananlar ve tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:53
Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında , sahasında 'yu 3-2 yendi. İlk maçı 2-1 kazanan Porto deplasman golü kuralıyla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kalırken Taremi'ye müdahalesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunda 1-0 öne geçti.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken ise Devler Ligi macerasını tamamladı. Juventus geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'ne son 16'da Lyon'a elenerek veda etmişti.


Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

MERİH'İN HAREKETİ SONRASI PENALTI KARARI

Karşılaşmanın ilk yarısında Milli futbolcumuz 'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Sergio Oliviera'nın penaltısı ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda , sahasında 'yla 2-2 berabere kalarak toplamda 5-4'lük sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

- maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın kararları ise geceye damga vurdu.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

Cüneyt Çakır'ın penaltıyı tekrarlatması üzerinde , penaltıyı gole çevirince kalecisi Bono'nun üzerine giderek sevincini yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

Bu harekete sinirlenen Sevillalı oyuncular, 'ın üzerine yürüdü.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

Cüneyt Çakır yaşanan pozisyon sonrası 'dan Erling ve 'dan Joan Jordan'a sarı kart gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

HAALAND REKOR KIRDI

Norveçli yıldız kırdığı rekorlar ve attığı gollerle geceye damga vurdu.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

HAALAND, BUNLARIN HEPSİNİ BİR GECEDE BAŞARDI

- Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole ulaşan en genç futbolcu.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

- Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk iki sezonunda 10+ gol atan ilk futbolcu.

Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

- Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 4 maçta da 2'şer gol atan ilk oyuncu.

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