Son dakika spor haberleri: Tarihi gecede neler yaşandı neler! Dünyanın gözü önünde...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Juventus , sahasında Porto 'yu 3-2 yendi. İlk maçı 2-1 kazanan Porto deplasman golü kuralıyla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Porto bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Juventus ise Devler Ligi macerasını tamamladı. Juventus geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'ne son 16'da Lyon'a elenerek veda etmişti.



