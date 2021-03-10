Liverpool - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Gewiss Stadium'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Liverpool - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LIVERPOOL - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - RB Leipzig maçı 10 Mart Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
OZAN KABAK OYNAYACAK MI?
Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirdiği sakatlık sebebiyle RB Leipzig maçında sahada olmayacak.