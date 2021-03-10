Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool RB Leipzig 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'dan 'e aynı tarife geldi. İlk maçı 2-0 kazanan ekibi, rakibini rövanş mücadelesinde yine aynı skorla devirmeyi başardı ve çeyrek finale yükselen taraf oldı. Liverpool'a turu getiren golleri ve attı. Merseyside ekibinde A Milli yıldızımız Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 00:51 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 01:00
Liverpool RB Leipzig 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skora ulaştı ve çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ikinci yarıda kilidi açan isimler ilk maçtaki gibi ve Mane oldu.

Red Bull Leipzig gol bulmak için Sörloth, Kluivert ve Hwang Hee-Chan'i oyuna aldı ancak Liverpool'da 70. dakikada Salah sahneye çıktı. Sağ çaprazda Jota'dan topu alan Salah, önündeki rakibini ekarte ederek penaltı noktasının önünde topu kalecinin soluna plaseyle gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Golden 4 dakika sonra ise Mane sahneye çıktı. Origi'nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, ilk maçta olduğu gibi 2-0'lık skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI!
Öte yandan Liverpool'da A Milli yıldızımız Ozan Kabak, 90 dakika sahada mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ise 19 Mart'ta gerçekleştirilecek. Çeyrek final ilk maçları 6-7 Nisan, rövanşlar ise 13-14 Nisan'da oynanacak.

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