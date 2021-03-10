Liverpool Leipzig | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Puskas Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor. İngiliz devi Liverpool'da, A Milli yıldızımız Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





RB Leipzig'in evinde oynanan ilk maç Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Her türlü galibiyet ve beraberliğe tur atlayacak olan İngiliz ekibi, tek farklı mağlubiyette de adını bir üst tura yazdıracak. RB Leipzig'in tur atlaması için 3 veya daha fazla gollü galibiyet alması gerekiyor. Alman ekibinin 2-0 kazanması durumunda mücadele uzatmaya gidecek.

LIVERPOOL - RB LEIPZIG MAÇINDA İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Thiago, Salah, Mane, Jota.

Leipzig: Gulacsi, Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Nkunku, Kampl, Sabitzer, Forsberg, Dani Olmo, Poulsen.

LIVERPOOL - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Liverpool - RB Leipzig maçı saat 23:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.