Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Leipzig | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

| CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda ile kozlarını paylaşıyor. Puskas Stadyumu'nda oynanan mücadelede BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Liverpool'da A Milli yıldızımız karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:56 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:06
Liverpool Leipzig | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

son 16 turunda ile karşı karşıya geliyor. Puskas Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem düdük çalıyor. İngiliz devi Liverpool'da, A Milli yıldızımız ilk 11'de sahaya çıktı. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

RB Leipzig'in evinde oynanan ilk maç Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Her türlü galibiyet ve beraberliğe tur atlayacak olan İngiliz ekibi, tek farklı mağlubiyette de adını bir üst tura yazdıracak. RB Leipzig'in tur atlaması için 3 veya daha fazla gollü galibiyet alması gerekiyor. Alman ekibinin 2-0 kazanması durumunda mücadele uzatmaya gidecek.

LIVERPOOL - RB LEIPZIG MAÇINDA İLK 11'LER
Liverpool: , Alexander-Arnold, Ozan Kabak, , , , Wijnaldum, , , Mane, Jota.

Leipzig: Gulacsi, Adams, Mukiele, , , Nkunku, Kampl, Sabitzer, Forsberg, , Poulsen.

LIVERPOOL - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Liverpool - RB Leipzig maçı saat 23:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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