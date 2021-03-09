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Juventus - Porto | CANLI

'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri başladı. Gecenin maçında İtalyan devi Juventus, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konul ediyor. İki ekip arasındaki ilk maçı Porto 2-1 kazanmıştı. Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 23:40
Juventus - Porto | CANLI

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonlarından 'nde heyecan, son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Turun dikkat çeken mücadelesinde İtalyan ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto, 'da karşı karşıya geliyor.



Portekiz'de oynana turun ilk ayağında rakibine 2-1 mağlup olan Juventus, kendi evinde rakibini mağlup ederek tur atlayan taraf olmak isterken, Portekiz temsilcisi ilk turun da avantajıyla turlamak istiyor.

Börn Kuipers düdük çaldığı dev karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcumuz da ilk 11'de bulunuyor.

İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Merih, Bonucci, , Arthur, Rabiot, Ramsey, Chiesa, Ronaldo, Morata.

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, , , Uribe, Corona, Otavio, Marega, Taremi.

JUVENTUS-PORTO MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Portekiz'de oynanan ilk maçta Porto'ya 2-1 yenilen Juventus'ta hedef, turu lehine döndürmek. 'da Inter ve 'ın ardında kalan Torino ekibi, Pirlo yönetiminde umutlarını diri tutmak istiyor.

İtalyan devinde 'nın sakatlığı sürerken, Bentancur'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Danilo ise kart cezası sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Juventus cephesinde gözler yine 'nun üzerinde olacak. Portekizli süperstara forvet hattında maçını 2 golle tamamlayan Morata'nın eşlik etmesi bekleniyor.

Porto'da ise rövanş karşılaşması öncesinde eksik bulunmuyor. Portekiz Ligi'nde lider 'in 10 puan uzağında kalan mavi-beyazlılarda hücum sorumluluğu Oliveira - Meraga ve Taremi'nin omuzlarına yüklenmiş durumda. Üç futbolcunun bu sezon resmi maçlarda toplam 41 golü bulunuyor.

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