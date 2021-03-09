Juventus - Porto | CANLI

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Turun dikkat çeken mücadelesinde İtalyan ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto, İtalya'da karşı karşıya geliyor.





Portekiz'de oynana turun ilk ayağında rakibine 2-1 mağlup olan Juventus, kendi evinde rakibini mağlup ederek tur atlayan taraf olmak isterken, Portekiz temsilcisi ilk turun da avantajıyla turlamak istiyor.

Börn Kuipers düdük çaldığı dev karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral da ilk 11'de bulunuyor.

İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Merih, Bonucci, Alex Sandro, Arthur, Rabiot, Ramsey, Chiesa, Ronaldo, Morata.

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaldu, Sergio Oliveira, Uribe, Corona, Otavio, Marega, Taremi.

JUVENTUS-PORTO MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Portekiz'de oynanan ilk maçta Porto'ya 2-1 yenilen Juventus'ta hedef, turu lehine döndürmek. Serie A'da Inter ve Milan'ın ardında kalan Torino ekibi, Pirlo yönetiminde Şampiyonlar Ligi umutlarını diri tutmak istiyor.

İtalyan devinde Paulo Dybala'nın sakatlığı sürerken, Bentancur'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Danilo ise kart cezası sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Juventus cephesinde gözler yine Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Portekizli süperstara forvet hattında Lazio maçını 2 golle tamamlayan Morata'nın eşlik etmesi bekleniyor.

Porto'da ise rövanş karşılaşması öncesinde eksik bulunmuyor. Portekiz Ligi'nde lider Sporting'in 10 puan uzağında kalan mavi-beyazlılarda hücum sorumluluğu Oliveira - Meraga ve Taremi'nin omuzlarına yüklenmiş durumda. Üç futbolcunun bu sezon resmi maçlarda toplam 41 golü bulunuyor.

