Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , sahasında 'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm bilgiler haberimizde... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 16:58
Borussia Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , sahasında 'yı konuk edecek. Peki, Borussia - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AVANTAJ DORTMUND'UN

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , deplasmanda 'ın 2 ve Dahoud'un golleriyle Sevilla'yı 3-2 yendi.

BORUSSIA DORTMUND - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Mart Salı günü 'ta oynanancak karşılaşma 23.00'de başlayacak. Mücadele ekranlarından naklen yayınlanacak.﻿

Dortmund'da Axel Witsel, ve sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacaklar.

Sevilla'da ise , ve sakatlıklarından dolayı 'ya götürülmeyecek.

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