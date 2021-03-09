Borussia Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Peki, Borussia Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AVANTAJ DORTMUND'UN



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussisa Dortmund, deplasmanda Erling Haaland'ın 2 ve Dahoud'un golleriyle Sevilla'yı 3-2 yendi.



BORUSSIA DORTMUND - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



9 Mart Salı günü Signal Iduna Park'ta oynanancak karşılaşma 23.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.﻿

Dortmund'da Axel Witsel, Akanji ve Marcel Schmelzer sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacaklar.

Sevilla'da ise Kounde, Aleix Vidal ve Bounou sakatlıklarından dolayı Almanya'ya götürülmeyecek.