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UEFA 'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

turunda heyecan iki müsabakayla devam etti. deplasmanda 'i mağlup ederek avantajı eline geçirdi. ise karşısında farklı kazanarak tur kapısını araladı. ile 'in yaşadığı gerginlik geceye damga vururken genç oyuncu ve ise tarihe adını yazdırdı. İşte 'nde yaşanan tarihi anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

turu ilk maçları büyük bir heyecana sahne olurken unutulmaz anlar hafızalardaki yerini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

Zorlu eşleşmede sahasında 'yi konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

GIROUD'DAN JENERİKLİK GOL!
Corona virüsü tedbirleri nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanan mücadele 'ye galibiyeti getiren gol 68. dakikada Giroud'dan geldi. Deneyimli golcü rövaşata ile jeneriklik bir gole imza attı ve gözlerin pasını sildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

SUAREZ İLE RUDİGER GERİLİMİ
Kritik karşılaşmaya damga vuran olay ise ile Antonio arasındaki gerilim oldu... Uruguaylı yıldızın yaptığı hamle Rüdiger'i kızdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

BALDIRINI ELİYLE SIKTI
Mücadelenin 78. dakikasında çok ilginç anlar yaşandı. 'nin savunma oyuncusu Antonio , 'in üstüne yürüdü. Bu dakikada gelişen Atletico atağında Uruguaylı, topla rakip arasına giren Rüdiger'in baldırını eliyle sıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

RÜDIGER'İN TEPKİSİ SERT OLDU!
Devamında sol ayağıyla rakibine çelme takmaya kalkan Suarez'e Antonio 'in tepkisi çok sert oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

Takım arkadaşları 'i güçlükle sakinleştirirken son bölümü gergin geçen mücadele sonrası Suarez, sosyal medyadan da tepkiler aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

İLK VUKUATI DEĞİL!
ile gerginlik çok konuşulan Luiz Suarez daha önce de rakiplerini ısırmasıyla gündeme oturmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

FIFA, 2014 Dünya Kupası D Grubu maçında İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini'yi ısıran Uruguaylı forvet 'e, 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgilli tüm aktivitelerden men cezası vermişti.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

LEWANDOWSKI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ!
Son 16 turunda 'ya konuk olan , mücadeleyi Lewandowski, , Leroy Sane ve Acerbi'nin kendi kalesine attığı gollerle 4-1 kazandı ve tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

Alman devinin yıldız santrforu , deplasmanında attığı golle, Raul Gonzalez'i geride bıraktı ve tarihinin en golcü 3. futbolcusu konumuna geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

DEVLER LİGİ'NİN EN GENÇ İNGİLİZ GOLCÜSÜ: MUSIALA
'in 17 yaşındaki orta sahası ise Devler Ligi'nde gol atan en genç (17 yıl, 363 gün) İngiliz oyuncu unvanını aldı. 'ndeki dördüncü maçında ilk kez ağları sarsan İngiliz oyuncu, tarihe adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

HAFTALIK KAZANCI 6 BİN EURO
Haftalık 6 bin Euro kazanan 'ya Alman ekibinin sunduğu yeni teklif ise; 5 yıllık sözleşme ve haftalık 110 bin Euro.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

2022'de bitecek sözleşmesinden haftalık 6 bin Euro kazanan , 20 Haziran 2020'de 3-2 kazanılan Freiburg maçında 17 yıl 115 günle kulüp tarihinde Bundesliga'da oynayan en genç oyuncu unvanını elde etmişti.



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