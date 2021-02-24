UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İşte yaşananlar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları büyük bir heyecana sahne olurken unutulmaz anlar hafızalardaki yerini aldı.
Zorlu eşleşmede Atletico Madrid sahasında Chelsea'yi konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
GIROUD'DAN JENERİKLİK GOL!
Corona virüsü tedbirleri nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanan mücadele Chelsea'ye galibiyeti getiren gol 68. dakikada Giroud'dan geldi. Deneyimli golcü rövaşata ile jeneriklik bir gole imza attı ve gözlerin pasını sildi.