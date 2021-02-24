Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Puskas Areana'da ile karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:44 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:46
Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. 'nın uyguladığı seyahat kısıtlaması sebebiyle Macaristan'ın kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de 'den canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Plea, Embolo, Hofmann

Manchester City: Ederson; Walker, , Dias, Cancelo; Rodri, , Gundogan; Foden, De Bruyne, Sterling

MANCHESTER CITY 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

ekibi Manchester City 18 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İngiliz temsilcisinde Nathan Ake dışında önemli eksik bulunmuyor.

ALASSANE PLEA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLIYOR!

Borussia Mönchengladbach'ın yıldız futbolcusu , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol 4 asist kaydetti.

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