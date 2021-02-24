Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

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son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Alman ekibi , Puskas Areana'da 'yi konuk ediyor. Premier Lig'de müthiş bir form grafiği yakalayan Guardiola'nın ekibi, Devler Ligi'nin bu sezonki sürpriz takımı Gladbach karşısında avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:44 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:56
Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

son 16 turunda ile kozlarını paylaşıyor. 'nın uyguladığı seyahat kısıtlaması sebebiyle Macaristan'ın kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanan mücadelede iki takım da rövanş için avantajlı skor arıyor.


BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedt, Zakaria, Ginter, Lainer, Kramer, Neahaus, Bensebaini, Hofmann, Stindl, Plea

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Manchester City maçı saat 23:00'te başladı ve 'den canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

ekibi Manchester City 18 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İngiliz temsilcisinde Nathan Ake dışında önemli eksik bulunmuyor.

ALASSANE PLEA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLIYOR!

Borussia Mönchengladbach'ın yıldız futbolcusu , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol 4 asist kaydetti.

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