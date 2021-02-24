Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Mönchengladbach ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Almanya'nın uyguladığı seyahat kısıtlaması sebebiyle Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanan mücadelede iki takım da rövanş için avantajlı skor arıyor.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedt, Zakaria, Ginter, Lainer, Kramer, Neahaus, Bensebaini, Hofmann, Stindl, Plea
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı saat 23:00'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER CITY 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City 18 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İngiliz temsilcisinde Nathan Ake dışında önemli eksik bulunmuyor.
ALASSANE PLEA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLIYOR!
Borussia Mönchengladbach'ın yıldız futbolcusu Alassane Plea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol 4 asist kaydetti.