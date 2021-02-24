Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atalanta - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Atalanta sahasında ile karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:01
Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Gewiss Stadium'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Atalanta - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atalanta - Real Madrid maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID EKSİK MÜCADELE EDECEK!

Real Madrid, , , , , , , ve isimlerden mahrum mücadele edecek. Atalanta'da bu maçta oynayamayacak.

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Maehle, , Freuler, Gosens, Ilicic, Zapata, Muriel.

Real Madrid: ﻿Courtois, Vazquez, , Nacho, Mendy, Casemiro, , Modric, Asensio, Diaz, Vinicius Jr.

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