Atalanta - Real Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor.
Gewiss Stadium'da oynanan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetiyor.
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Atalanta - Real Madrid maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'ten itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Maahle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Vinicius, Asensio
REAL MADRID EKSİK MÜCADELE EDECEK!
Real Madrid, Karim Benzema, Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Marcelo, Eder Militao, Daniel Carvajal ve Federico Valverde isimlerden mahrum mücadele edecek. Atalanta'da Hans Hateboer bu maçta oynayamayacak.