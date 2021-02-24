Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta - Real Madrid | CANLI

Atalanta - | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Atalanta sahasında ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:59
Atalanta - Real Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile kozlarını paylaşıyor.

Gewiss Stadium'da oynanan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetiyor.


ATALANTA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atalanta - maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'ten itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Maahle, , Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata

Real Madrid: Courtois, Vazquez, , Nacho, Mendy, Casemiro, , Modric, Isco, Vinicius, Asensio

REAL MADRID EKSİK MÜCADELE EDECEK!

Real Madrid, , , , , , , ve isimlerden mahrum mücadele edecek. Atalanta'da bu maçta oynayamayacak.

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