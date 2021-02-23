Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lazio - Bayern Münih maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

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son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. İspanyol ekibi , Romanya'da İngiliz devi 'yi ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 23:02
Lazio - Bayern Münih maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

son 16 turunda ile kozlarını paylaşıyor. Stadio Olimpico'da oynanan mücadelenin CANLI anlatımı haberimizde...

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ

Lazio: Reina; , , Musacchio; Lazzari, -Savic, , , ; Correa, Immobile

Bayern Münih: ; Süle, Boateng, Alaba, Davies; , Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Lewandowski

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lazio - Bayern Münih maçı saat 23:00'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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