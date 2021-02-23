Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Chelsea maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

- Chelsea maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. İspanyol ekibi , Romanya'da İngiliz devi Chelsea'yi ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 22:55
Atletico Madrid - Chelsea maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Arena Naţională'da oynanan mücadelede takımlar rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.


ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; , , ; Correa, , , , ; ,

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, , , ; , Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner

ATLETICO MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Chelsea maçı saat 23:00'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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