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Altın çocuklar

’nde 41 maçta 24 gol atan ve henüz 13 karşılaşmada 18 kez ağları sarsan , ile ’nun tahtına göz dikti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 00:34 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Altın çocuklar

Futbol dünyası yeni yıldızlarını konuşuyor... formasıyla son olarak 'da hat-trick yapan Kylian ve 'da 'ni kasıp kavuran Erling , ile 'nun rekorlarına göz dikti. Mbappe (22), 41 Şampiyonlar Ligi maçında 24 gol atıp 16 asist yapmayı başarırken; Messi onun yaşındayken 17 gol 7 asist ile oynuyordu. 'nun ise 22 yaşındayken bu arenada golü yoktu. Haaland ise 13 Şampiyonlar Ligi maçında 18 gole ulaşarak bu alanda rekor kırdı. Bu ikilinin geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde attıkları gol sayısı 28'ken, Messi ile Ronaldo'da bu sayı 15'te kaldı.

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