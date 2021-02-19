Altın çocuklar

Futbol dünyası yeni yıldızlarını konuşuyor... PSG formasıyla son olarak Camp Nou'da hat-trick yapan Kylian Mbappe ve Dortmund'da Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuran Erling Haaland, Messi ile Ronaldo'nun rekorlarına göz dikti. Mbappe (22), 41 Şampiyonlar Ligi maçında 24 gol atıp 16 asist yapmayı başarırken; Messi onun yaşındayken 17 gol 7 asist ile oynuyordu. Cristiano Ronaldo'nun ise 22 yaşındayken bu arenada golü yoktu. Haaland ise 13 Şampiyonlar Ligi maçında 18 gole ulaşarak bu alanda rekor kırdı. Bu ikilinin geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde attıkları gol sayısı 28'ken, Messi ile Ronaldo'da bu sayı 15'te kaldı.