Porto Juventus maçında Pepe'den Merih Demiral'a çirkin hareket! Yumruk savurup üzerine yürüdü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus kozlarını paylaştı. Ev sahibi Porto'nun 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmaya Pepe ile Merih Demiral arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Maça kulübede başlayan milli futbolcumuz, 35. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil olurken, ikinci yarıda Porto'nun tecrübeli stoperi Pepe ile tartışma yaşadı.

Juventus'un kullandığı kornerde gol atmak için ceza sahasındaki yerini alan Merih, Pepe ile hava topuna çıktı. Pepe, söz konusu pozisyonda Merih'in kendisine faul yaptığını düşünerek milli futbolcumuza sinirlendi ve yere inerken yumruk savurdu.

Gerginliği daha da tırmandıran ve Merih'in üzerine yürüyen Portekizli futbolcu, maçın hakemi Carlos Del Cerro Grande'ye de Merih Demiral'ın gözüne vurduğunu işaret ederek itirazda bulundu.

Hakem Carlos Del Cerro Grande, söz konusu pozisyonda hiçbir oyuncuyu kartla cezalandırmazken, karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Yayıncı kuruluş spikeri ise o anları, "Bu arada Pepe yumruğunu savuruyor ancak Merih'e gelmiyor..." sözleriyle izleyicilere aktardı.