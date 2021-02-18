Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto Juventus maçında Pepe'den Merih Demiral'a çirkin hareket! Yumruk savurup üzerine yürüdü

maçında 'den 'a çirkin hareket! Yumruk savurup üzerine yürüdü

ile arasında oynanan ilk maçında ile arasında tansiyon yükseldi. Pepe, ikinci yarıda yaşanan bir korner pozisyonunda Merih'le hava topuna çıkarken, kendisine faul yapıldığını düşünerek sinirlendi ve yere inerken milli futbolcumuza yumruk savurdu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:51
Porto Juventus maçında Pepe'den Merih Demiral'a çirkin hareket! Yumruk savurup üzerine yürüdü

ilk maçında ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi Porto'nun 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmaya ile arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Maça kulübede başlayan milli futbolcumuz, 35. dakikada sakatlanan 'nin yerine oyuna dahil olurken, ikinci yarıda Porto'nun tecrübeli stoperi Pepe ile tartışma yaşadı.

Juventus'un kullandığı kornerde gol atmak için ceza sahasındaki yerini alan Merih, Pepe ile hava topuna çıktı. Pepe, söz konusu pozisyonda Merih'in kendisine faul yaptığını düşünerek milli futbolcumuza sinirlendi ve yere inerken yumruk savurdu.

Gerginliği daha da tırmandıran ve Merih'in üzerine yürüyen Portekizli futbolcu, maçın hakemi 'ye de Merih Demiral'ın gözüne vurduğunu işaret ederek itirazda bulundu.

Hakem Carlos Del Cerro Grande, söz konusu pozisyonda hiçbir oyuncuyu kartla cezalandırmazken, karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Yayıncı kuruluş spikeri ise o anları, "Bu arada Pepe yumruğunu savuruyor ancak Merih'e gelmiyor..." sözleriyle izleyicilere aktardı.

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