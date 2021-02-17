Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ozan Kabak Leipzig maçı sonrası Liverpool'da maçın adamı seçildi!

maçı sonrası 'da maçın adamı seçildi!

Son dakika haberleri... İngiliz ekibi 'da forma giyen milli futbolcu , takımının 'nde Alman temsilcisi 'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak belirlendi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:10
Ozan Kabak Leipzig maçı sonrası Liverpool'da maçın adamı seçildi!

'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla maçının adamı kim olur?" oylamasında , Curtis Jones, Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı.

Ozan Kabak Leipzig maçı sonrası Liverpool'da maçın adamı seçildi!

Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi.

Ozan Kabak Leipzig maçı sonrası Liverpool'da maçın adamı seçildi!

Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Mohamed Salah yüzde 22 oy alarak milli oyuncu 'ın gerisinde kaldı.

Ozan Kabak Leipzig maçı sonrası Liverpool'da maçın adamı seçildi!

Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Kabak'ın yer aldığı paylaşım, kısa sürede 3 bin 327 retweet ve 31 bin 100 beğeni aldı.

Ozan Kabak Leipzig maçı sonrası Liverpool'da maçın adamı seçildi!

, dün son 16 turunda Alman temsilcisi 'i 2-0 mağlup etmişti.

Ozan Kabak Leipzig maçı sonrası Liverpool'da maçın adamı seçildi!

İlk 11'de maça başlayan , 90 dakika görev yapmıştı.

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