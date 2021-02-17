Barcelona-PSG maçında Gerard Pique ile Griezmann'ın küfürleşmesi ekrandan duyuldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün nefes kesen bir karşılaşma oynandı. Barcelona, sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrası İspanyol basını Gerard Pique ile Antoine Griezmann arasındaki diyalogu manşetlerine taşıdı. Maçın 40. dakikasında PSG'nin baskısından bunalan Pique, takım arkadaşlarına bağırmaya başladı. Fransız yıldız karşılık verince, ikilinin küfürleştiği duyuldu.

Ayrıca Pique'nin takım arkadaşına, "Deli gibi koşuyoruz. Acı çekiyoruz" dediği sözler de yine ekranlardan duyuldu.