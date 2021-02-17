Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-PSG maçında Gerard Pique ile Griezmann'ın küfürleşmesi ekrandan duyuldu!

-PSG maçında ile Griezmann'ın küfürleşmesi ekrandan duyuldu!

'nde 'nın sahasında Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmaya Pique ile Griezmann arasındaki diyalog damga vurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:42
Barcelona-PSG maçında Gerard Pique ile Griezmann'ın küfürleşmesi ekrandan duyuldu!

'nde dün nefes kesen bir karşılaşma oynandı. , sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrası İspanyol basını ile arasındaki diyalogu manşetlerine taşıdı. Maçın 40. dakikasında PSG'nin baskısından bunalan Pique, takım arkadaşlarına bağırmaya başladı. Fransız yıldız karşılık verince, ikilinin küfürleştiği duyuldu.

Ayrıca Pique'nin takım arkadaşına, "Deli gibi koşuyoruz. Acı çekiyoruz" dediği sözler de yine ekranlardan duyuldu.

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