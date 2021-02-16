Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig Macaristan'da yer alan Puskas Arena'da Liverpool ile bir üst tur için mücadele edecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 14:11
RB Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi RB Leipzig, Ozan Kabak'ın yeni takımı Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanacak olan mücadele öncesinde merak edilen tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

RB LEIPZIG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Liverpool maçı 16 Şubat Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo, Poulsen

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Thiago, Wijnaldum, , Salah, Firmino, Mane

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