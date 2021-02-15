Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

'nde son 16 turu heyecanı 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günü oynanacak toplam 4 maçla başlayacak. Salı akşamı -Liverpool ve Barcelona- maçları oynanacak. Çarşamba akşamı ise ile , Porto ile de karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:34
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

'nde son 16 turunda 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

16 ŞUBAT SALI:
(Almanya) - Liverpool (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
(İspanya) - (Almanya)
Porto (Portekiz) - (İtalya)

23 ŞUBAT SALI:
(İspanya) - (İngiltere)
(İtalya) - (Almanya)

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
(İtalya) - (İspanya)
(Almanya) - (İngiltere)



SON DAKİKA