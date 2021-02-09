Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Chelsea maçının corona virüsü nedeniyle Madrid'de oynanması beklenmiyor

- maçının corona virüsü nedeniyle 'de oynanması beklenmiyor

23 Şubat'ta oynanması planlanan - maçının, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı hükümetinin aldığı tedbirlerden dolayı ülke dışında yapılması öngörülüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:13
Atletico Madrid-Chelsea maçının corona virüsü nedeniyle Madrid'de oynanması beklenmiyor

'da sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, Covid-19'un mutasyona uğrayıp, hızlı yayılan türüne karşı tedbir olarak ve ile birlikte 'ye uygulanan uçuş kısıtlamalarının 2 Mart'a kadar uzatılması kararı aldı.

Söz konusu kısıtlama gereği, İngiltere'den gelen uçuşlarda vatandaşı veya ikamet izni olmayanların ancak 10 gün karantinada kaldıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor.

İspanya'da hükümetin 2 Mart'a kadar uzattığı uygulamadan, 23 Şubat'taki - maçının da etkilenmesi, karşılaşmanın 'deki yerine başka bir ülkesinin stadında oynanması bekleniyor.

İspanyol basını, Atletico Madrid-Chelsea maçına ev sahipliği yapmak için en güçlü adayın 'nın başkenti 'teki Ulusal Stadyum olduğunu ileri sürdü.

Konuya ilişkin nihai kararı, kulüplerle yapacağı görüşmelerin ardından verecek.



Kaynak: AA
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