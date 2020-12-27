Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama geldi: İstanbul'da final seyircili olacak gibi çalışıyoruz"

Başkanı Ceferin'den açıklama geldi: 'da final seyircili olacak gibi çalışıyoruz"

Başkanı Alexander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ceferin, 2024'ten sonra Şampiyonlar Ligi formatında değişikliklerin olabileceğinin altını çizdi. Ceferin 'da oynanacak final ile ilgili, "Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 20:38 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 21:06
UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama geldi: İstanbul'da final seyircili olacak gibi çalışıyoruz"

Başkanı Aleksander Ceferin, corona virüsü gölgesinde geçen 2020'yi değerlendirdi ve 'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için de konuştu.

İŞTE CEFERIN'İN AÇIKLAMASI:

30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler yaptık, futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık.

"FİNAL SEYİRCİLİ GİBİ"

Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek.

"DEVLER LİGİ'NDE 'İLGİNÇ' SİSTEM"

2024'ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak.

AVRUPA SÜPER LİGİ

Avrupa Süper Ligi, Başkanı 'in son 30 yıldır rüyası. Daha ben futbolda yoktum o bunu düşündüğünde. 'nın iki başkan adayı da bu fikirle ilgili konuştu. , ve İngiliz kulüpleri ise buna karşı. Bu bir fikir ancak futbolda kendilerinden başka kimseyi düşünmeyenlerin fikri. Futbolun yarınını değil, bugünü düşünenlerin fikri.

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