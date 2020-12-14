Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının tamamlanmasının ardından son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. En dikkat çekici eşleşme; Katalan devi Barcelona ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain arasında oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio - Bayern Münih

Atletico Madrid - Chelsea

Leipzig - Liverpool

Porto - Juventus

Barcelona - Paris Saint-Germain

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta - Real Madrid



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.