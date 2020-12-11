Son maçında Salzburg'a konuk olan Atletico Madrid, sahadan 2-0'lık zaferle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren goller Hermoso ve Carrasco'dan geldi. Atletico 9 puana yükselerek Münih'in ardından ikinci sırada gruptan çıktı. 4 puanda kalan Salzburg ile yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Zor da olsa Atletico
Son maçında Salzburg'a konuk olan Atletico Madrid, sahadan 2-0'lık zaferle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:39 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50