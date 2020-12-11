Kura pazartesi çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları Çarşamba günü oynanan maçların ardından tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar da belli oldu. Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak. Son 16 turunda ilk maçlar 16-17 ve 23-24 Şubat, rövanş müsabakaları ise 9-10 Mart ve 16-17 Mart tarihlerinde oynanacak.