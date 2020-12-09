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Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde , B Grubu'ndaki son maçında Alman ekibi 'ı konuk ediyor. Grupta 7 puanla 3. sırada bulunan Madrid temsilcisi, karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Mönchengladbach ise 8 puanla lider konumda... Peki, Real Madrid Borussia Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 14:14
Real Madrid Borussia Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde , bu akşam sahasında Alman temsilcisi 'ı ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi eflatun-beyazlıların durumu belirsiz. 7 puanı bulunan Real Madrid, 7 puanlı ile aynı puanda. Lider Mönchengladbach'ın ise 8 puanı bulunuyor. Grup sonuncusu Inter ise 5 puanda...

REAL MADRID-MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid'in evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacağı mücadele bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard; Asensio, Benzema, Vinicius

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Kramer, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea

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