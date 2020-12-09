Real Madrid Borussia Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, bu akşam sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi eflatun-beyazlıların durumu belirsiz. 7 puanı bulunan Real Madrid, 7 puanlı Shakhtar Donetsk ile aynı puanda. Lider Mönchengladbach'ın ise 8 puanı bulunuyor. Grup sonuncusu Inter ise 5 puanda...

REAL MADRID-MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid'in evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacağı mücadele bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard; Asensio, Benzema, Vinicius

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Kramer, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea