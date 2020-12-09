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Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisi , sahasında Fransız ekibi 'yı konuk ediyor. Bu maç öncesi ev sahibi takım, C grubunda 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip ise 3 puanla son sırada yer alıyor. Grubun diğer takımları 'un 3, Porto'nun ise 10 puanı mevcut. Marsilya ve Olympiakos'un gruptan çıkma şansı bulunmuyor. İki takımın iddiası ise devam ediyor. Peki, Manchester City Olympique Marsilya Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 14:33
Manchester City Olympique Marsilya Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çarşmaba günü maçlarıyla sürüyor. İngiliz ekibi , sahasında gruptan çıkma şansı kalmayan 'yı ağırlıyor. Fransız temsilcisi, gruptan çıkma ihtimali bulunmayan ile birlikte 3 puanda ve her iki ekip de 'ne katılabilme mücadelesi veriyor.

MANCHESTER CITY-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiliz ekibi Manchester City'nin Fransız rakibi Olympique Marsilya'yı ağırlayacağı mücadele bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maç beIN Sports 2 Max ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Steffen - Cancelo, Garcia, Laporte, Zinchenko - B. Silva, Fernandinho, Doyle - Torres, Sterling, Foden
Marsilya: Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Sanson, Gueye, Rongier - Thauvin, Benedetto, Payet

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