Manchester City Olympique Marsilya Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çarşmaba günü maçlarıyla sürüyor. İngiliz ekibi Manchester City, sahasında gruptan çıkma şansı kalmayan Olympique Marsilya'yı ağırlıyor. Fransız temsilcisi, gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Olympiakos ile birlikte 3 puanda ve her iki ekip de Avrupa Ligi'ne katılabilme mücadelesi veriyor.

MANCHESTER CITY-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiliz ekibi Manchester City'nin Fransız rakibi Olympique Marsilya'yı ağırlayacağı mücadele bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maç beIN Sports 2 Max ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Steffen - Cancelo, Garcia, Laporte, Zinchenko - B. Silva, Fernandinho, Doyle - Torres, Sterling, Foden

Marsilya: Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Sanson, Gueye, Rongier - Thauvin, Benedetto, Payet