Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

() - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde H grubunda mücadele eden temsilcimiz , 6. hafta mücadelesinde Fransa 1. Lig temsilcisi ile karşılaşacak. Başakşehir, son maçından galibiyet alarak devler ligine veda etmek isterken, Paris Saint Germain ise liderlik için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Paris Saint Germain () - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 12:49 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 12:49
Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 6. hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain () - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

() - maçı 8 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Navas, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Draxler, Rafinha, Veratti, Sarabia, Mbappe, Kean.

Başakşehir: Mert Rafael Epureanu Ponck Bolingoli Mahmut Berkay İrfan Can Visca Chadli .

Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve futbolcu Moise Kean basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grubu lider bitirmek istediklerini söyleyen Tuchel, "Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. 1'inci olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. , Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil" diye konuştu.

"İRFAN CAN OLDUKÇA ETKİLİ BİRİ"

RB Leipzig'e karşı 3 gol atan İrfan Can Kahveci ile ilgili Tuchel, "Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız" dedi.

Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

KEAN: BAŞAKŞEHİR İYİ BİR TAKIM

'nin genç hücum oyuncusu Moise Kean ise 'in önemli bir rakip olduğunu söylerken, "İstanbul'daki maç büyük bir maçtı. Bu başka bir karşılaşma. Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 enerjiyle oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

'de teknik direktör ile futbolcu basın mensuplarının karşısına çıktı.

Avrupa kupalarında son maçlarına çıktıklarını hatırlatan Buruk, "Devam etmek isterdik ama çok zorlu bir grubun 4'üncüsü olarak ayrılacağız. Ancak iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Maçın sonunda yine gurur duyabileceğimiz bir iş yapmış olmak istiyoruz" dedi.

Ellerindeki tüm oyuncuların kaliteli olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Elimizdeki bütün oyuncular kaliteli. Sakatlığı, yorgunluğa göre değerlendirmeler yapıyoruz. Son 6 günde 3'üncü maçımıza çıkacağız. Hangi ilk 11 olursa olsun tüm futbolcularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

DEMBA BA: GÜZEL BİR ŞEKİLDE VEDA ETMEMİZ LAZIM

Deneyimli golcü ise iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Tabii Şampiyonlar Ligi'nin de gerçekleri var. Grubumuzda yarı finalistler ve finalistler ile mücadele ettik. Elimizden geleni yapsak da gerçekler ile yüzleştik. Zor bir maç olacak. Her ne kadar elenmiş olsak da güzel bir şekilde veda etmemiz lazım" diye konuştu.

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