PSG - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 6. hafta maçında Başakşehir ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi temsilcimizin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe.



Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli.



PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı 8 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve futbolcu Moise Kean basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grubu lider bitirmek istediklerini söyleyen Tuchel, "Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. 1'inci olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil" diye konuştu.

"İRFAN CAN OLDUKÇA ETKİLİ BİRİ"

RB Leipzig'e karşı 3 gol atan İrfan Can Kahveci ile ilgili Tuchel, "Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız" dedi.

KEAN: BAŞAKŞEHİR İYİ BİR TAKIM

PSG'nin genç hücum oyuncusu Moise Kean ise Başakşehir'in önemli bir rakip olduğunu söylerken, "İstanbul'daki maç büyük bir maçtı. Bu başka bir karşılaşma. Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 enerjiyle oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Demba Ba basın mensuplarının karşısına çıktı.

Avrupa kupalarında son maçlarına çıktıklarını hatırlatan Buruk, "Devam etmek isterdik ama çok zorlu bir grubun 4'üncüsü olarak ayrılacağız. Ancak iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Maçın sonunda yine gurur duyabileceğimiz bir iş yapmış olmak istiyoruz" dedi.

Ellerindeki tüm oyuncuların kaliteli olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Elimizdeki bütün oyuncular kaliteli. Sakatlığı, yorgunluğa göre değerlendirmeler yapıyoruz. Son 6 günde 3'üncü maçımıza çıkacağız. Hangi ilk 11 olursa olsun tüm futbolcularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.