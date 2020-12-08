Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona 0-3 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi G grubu son karşılaşmasında , Campo Nou'da konuk olduğu 'yı Ronaldo (2) ve McKennie'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 13:23 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 01:45
Barcelona 0-3 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi G Grubu sonuncu maçında ile , Camp Nou'ta karşı karşıya geldi. Juventus mücadeleye hızlı başladı ve 15. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan bulduğu golle ile 1-0 geçti.

20. dakikada da Weston McKennie ile gol bulan İtalyan ekibi devreye 2-0 önde girdi. 52. dakikada Ronaldo ile bir penaltı daha atan Juventus sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcalona 15 puanda kalırken, Juventus da puanını 15'e çıkardı. Gruptan İtalyanlar birinci, İspanyollar ikinci olarak çıktı.

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