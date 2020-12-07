Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel: İrfan Can'ın şutları çok tehlikeli

: İrfan Can'ın şutları çok tehlikeli

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 8 Aralık Salı akşamı 'i konuk edecek olan 'nin , maç öncesi açıklamalarda bulundu. Başakşehir için, "Basite alacağımız bir takım değil" diyen Alman teknik adam, turuncu-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci hakkında ise, "Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri" yorumunda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:56 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:01
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel: İrfan Can'ın şutları çok tehlikeli

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6'ncı haftasında yarın 'i ağırlayacak olan Fransız ekibi Saint-Germain'in ve futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grubu lider bitirmek istediklerini söyleyen Tuchel, "Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. 1'inci olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil" diye konuştu.

"İRFAN CAN OLDUKÇA ETKİLİ BİRİ"
RB Leipzig'e karşı 3 gol atan İrfan Can Kahveci ile ilgili Tuchel, "Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız" dedi.

KEAN: BAŞAKŞEHİR İYİ BİR TAKIM
'nin genç hücum oyuncusu Moise Kean ise Başakşehir'in önemli bir rakip olduğunu söylerken, "İstanbul'daki maç büyük bir maçtı. Bu başka bir karşılaşma. Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 enerjiyle oynayacağız" ifadelerini kullandı.

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