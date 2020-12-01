Şampiyonlar Ligi'nde heyecana devam

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası bugün başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, bugün ve yarın oynanacak. Tek temsilcimiz Başakşehir, maçını yarın oynayacak.



MANCHESTER-PSG

Haftanın programı şöyle: BUGÜN: 20.55 L. Moskova-Salzburg, 20.55 S. Donetsk- R.Madrid, 23.00 A. Madrid-B. Münih, Mönchengladbach-Inter, Marsilya-Olympiakos, Porto-M. City, Liverpool-Ajax, Atalanta -Midtjylland, YARIN: 20.55 Krasnodar- Rennes, Başakşehir-Leipzig, 23.00 Sevilla-Chelsea, B. Dortmund-Lazio, Brugge- Zenit, Juventus-D.Kiev, Ferencvaros- Barcelona, Manchester United -PSG.