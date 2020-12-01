Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde heyecana devam

'nde heyecana devam

’in de yer aldığı ’nde 5. hafta heyecanı bugün başlayacak. Günün flaş maçında Atletico Madrid ile B. Münih kapışacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde heyecana devam

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'nde grup maçlarının 5. haftası bugün başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, bugün ve yarın oynanacak. Tek temsilcimiz , maçını yarın oynayacak.

MANCHESTER-PSG
Haftanın programı şöyle: BUGÜN: 20.55 L. Moskova-Salzburg, 20.55 S. Donetsk- R.Madrid, 23.00 A. Madrid-B. Münih, Mönchengladbach-Inter, Marsilya-Olympiakos, Porto-M. City, Liverpool-Ajax, Atalanta -Midtjylland, YARIN: 20.55 Krasnodar- Rennes, Başakşehir-Leipzig, 23.00 Sevilla-Chelsea, B. Dortmund-Lazio, Brugge- Zenit, Juventus-D.Kiev, Ferencvaros- Barcelona, -.

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