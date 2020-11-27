Anfield’da Atalanta şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en büyük sürprizlerinden biri İngiltere'de yaşandı. Geçen hafta 5-0'la geçtiği Atalanta'yı Anfield'da konuk eden Liverpool, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Atalanta, 60'ta Alejandro Gomez ve 64'te Robin Gosens'in sayılarıyla galibiyete uzandı. Liverpool'un rakip kaleye şut isabetinin olmadığı mücadelenin ardından Atalanta puanını 7 yaptı. Klopp yönetiminde sahasında çıktığı 137 maçta ilk kez kalesinde 2 gol görerek mağlup olan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez sahasında bir İtalyan takımına mağlup oldu. Daha önce Fiorentina, 2009'da bu stattan galibiyetle ayrılmıştı.