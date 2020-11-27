Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Anfield’da Atalanta şoku!

’da şoku!

, evinde rakibine mağlup olarak şok yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:08 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Anfield’da Atalanta şoku!

'nde haftanın en büyük sürprizlerinden biri 'de yaşandı. Geçen hafta 5-0'la geçtiği 'yı 'da konuk eden , sahadan 'lık yenilgiyle ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Atalanta, 60'ta Alejandro Gomez ve 64'te Robin Gosens'in sayılarıyla galibiyete uzandı. Liverpool'un rakip kaleye şut isabetinin olmadığı mücadelenin ardından Atalanta puanını 7 yaptı. Klopp yönetiminde sahasında çıktığı 137 maçta ilk kez kalesinde 2 gol görerek mağlup olan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez sahasında bir takımına mağlup oldu. Daha önce , 2009'da bu stattan galibiyetle ayrılmıştı.

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